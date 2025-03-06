Спецпосланник Трампа: Зеленский сам виноват...
В том, что США ограничили Украине доступ к разведывательным данным и прекратили военную поддержку, «виноват» президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
По его словам, Зеленского предупреждали, что «никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете», и что переговоры будут после соглашения, а «он не захотел».
Келлог также сказал, что «Украина и Россия должны помириться при любых условиях».