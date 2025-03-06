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Спецпосланник Трампа: Зеленский сам виноват...

6 мартa 2025, 22:44 1335

В том, что США ограничили Украине доступ к разведывательным данным и прекратили военную поддержку, «виноват» президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, Зеленского предупреждали, что «никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете», и что переговоры будут после соглашения, а «он не захотел».

Келлог также сказал, что «Украина и Россия должны помириться при любых условиях».

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