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Наплыв сирийских беженцев в Россию

6 мартa 2025, 22:46 1596

В российский город Екатеринбург прибыли 95 беженцев из Сирии, сообщает Ura.ru со ссылкой на источникПереселенцев отправили в городской пункт временного размещения.

По данным собеседника издания, с сирийцами работают специалисты из министерств здравоохранения, соцполитики, общественной безопасности и других органов власти Свердловской области, которая стала одним из 12 регионов России, где примут сирийских беженцев. Большинство мигрантов из Сирии — это женщины и дети.

«Беженцам помогут подготовить документы. Будут организованы профилактические медицинские осмотры, специалисты окажут необходимую психологическую, правовую и социальную поддержку», — рассказал собеседник издания. По его словам, для беженцев подготовили спецпрограммы адаптации, включающие изучение основ русского языка и знакомство с российской культурой.

«Также специалисты центра занятости проведут консультации по вопросам трудоустройства. Все процессы интеграции будут проходить в тесном взаимодействии с органами власти и общественными организациями», — сказал он.

В феврале стало известно, что Пермская область приняла 99 беженцев из Сирии, включая 26 детей. Условия их прибытия были аналогичными екатеринбургским.

Также отмечается, что в 2025 году в Россию могут прибыть около 100 тысяч сирийских беженцев, а их прием якобы организован в соответствии с международными соглашениями по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий.

После падения режима Башара Асада в Сирии в декабре прошлого года экс-президент страны бежал в Москву. Ему и его семье было предоставлено убежище.

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