USD 1.7000
EUR 1.8366
RUB 1.8826
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями

6 мартa 2025, 23:16 1612

США и Украина договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии. В ходе переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Sky News.

По словам Уиткоффа, письмо президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу после их ссоры на прошлой неделе было «позитивным шагом».

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф. Он рассчитывает на то, что переговоры «пройдут очень хорошо».

Он также сказал, что Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации на предстоящих переговорах и проинформировали на этот счет Россию. «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности [Майком Уолтцем] относительно того, какими будут имена участников этой команды. Мы пошли на контакт с россиянами. Мы также уведомим украинцев», - сказал Уиткофф.

Спецпосланник заявил, что Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что у Киева есть путь назад к переговорам с Вашингтоном, американская администрация довольна первыми шагами Украины в этом направлении.

Журналисты спросили Уиткоффа, будет ли Зеленский приглашен на встречу с главой государства, разрешат ли ему вернуться: «Президент [Трамп] сказал, что есть путь назад, и президент Зеленский продемонстрировал, что намерен идти по этому пути в духе доброй воли. Он извинился, он сказал, что благодарен. Он сказал, что хочет работать над достижением мира».

Уиткофф в ответ на вопрос о перспективах возобновления передачи Украине оружия и разведданных со стороны США выразил «надежду на то, что на том или ином этапе [взаимодействие] с украинской стороной возобновится и все восстановится».

Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 3419
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4205
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада обновлено
00:14 2565
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6294
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 8427
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5260
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 3128
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
6 мартa 2025, 23:50 396
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
6 мартa 2025, 23:16 1613
Трамп требует от Киева прекращения огня
Трамп требует от Киева прекращения огня
6 мартa 2025, 22:23 2415
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
6 мартa 2025, 22:26 2804

ЭТО ВАЖНО

Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 3419
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4205
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада обновлено
00:14 2565
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6294
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 8427
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5260
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 3128
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
6 мартa 2025, 23:50 396
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
6 мартa 2025, 23:16 1613
Трамп требует от Киева прекращения огня
Трамп требует от Киева прекращения огня
6 мартa 2025, 22:23 2415
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
6 мартa 2025, 22:26 2804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться