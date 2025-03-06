Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями

США и Украина договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии. В ходе переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.

По словам Уиткоффа, письмо президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу после их ссоры на прошлой неделе было «позитивным шагом».

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф. Он рассчитывает на то, что переговоры «пройдут очень хорошо».

Он также сказал, что Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации на предстоящих переговорах и проинформировали на этот счет Россию. «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности [Майком Уолтцем] относительно того, какими будут имена участников этой команды. Мы пошли на контакт с россиянами. Мы также уведомим украинцев», - сказал Уиткофф.

Спецпосланник заявил, что Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что у Киева есть путь назад к переговорам с Вашингтоном, американская администрация довольна первыми шагами Украины в этом направлении.

Журналисты спросили Уиткоффа, будет ли Зеленский приглашен на встречу с главой государства, разрешат ли ему вернуться: «Президент [Трамп] сказал, что есть путь назад, и президент Зеленский продемонстрировал, что намерен идти по этому пути в духе доброй воли. Он извинился, он сказал, что благодарен. Он сказал, что хочет работать над достижением мира».

Уиткофф в ответ на вопрос о перспективах возобновления передачи Украине оружия и разведданных со стороны США выразил «надежду на то, что на том или ином этапе [взаимодействие] с украинской стороной возобновится и все восстановится».