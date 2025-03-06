О цифровизации трудовых отношений говорили в Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил шаги, предпринятые за последние годы в направлении цифровизации трудовых отношений и внедрения инновационных механизмов контроля на рынке труда. Было подчеркнуто, что в системе ƏMAS созданы новые возможности для заключения и изменения трудовых договоров в электронном формате, автоматизации приказов, официальной переписки между работниками и работодателями, а также оформления медицинских справок.

Об этом было заявлено на инфосессии, посвященной деятельности и реформам в Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Функциональные возможности подсистемы «Труд и занятость» регулярно расширяются, и в этот электронный сервис будут добавлены новые функции.

Также говорилось о расширении электронных механизмов контроля за трудовыми отношениями и продолжении работы по полной цифровизации кадрового делопроизводства. В системе ƏMAS будет внедрен раздел, посвященный охране труда, а также предусмотрено предоставление новых услуг работодателям через данный электронный сервис.

Отмечено, что процесс перехода к системе электронных трудовых договоров успешно продолжается.

Было также заявлено о внедрении проактивного электронного контроля за соблюдением трудового законодательства и завершении работ над модулем e-аудита. Подчеркнуто значение проекта DOST Müfəttiş, направленного на поддержку работодателей в правильном применении трудового законодательства, а также меры по совершенствованию деятельности Центра охраны труда, действующего при инспекции. Отдельное внимание было уделено просветительским мероприятиям по трудовому законодательству для работодателей и работников в освобожденных от оккупации районах.

Отмечено, что действующая под председательством Государственной инспекции труда техническая комиссия по стандартизации в сфере труда уже разработала 57 новых национальных стандартов, которые были утверждены Институтом стандартизации Азербайджана в качестве государственных.

На инфосессии обсудили проделанную работу и будущие цели в указанных направлениях.