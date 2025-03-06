Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст

WSJ пишет, что в феврале Россия согласилась передать Центробанку Сирии эквивалент $23 млн в местной валюте, тем самым подтвердив свою приверженность диалогу с новыми сирийскими властями.

Утверждается, что Москва готова на инвестиции в сирийскую экономику с целью сохранить военные базы в Тартусе и Латакии.

Переговоры с новыми сирийскими властями начались в январе, когда замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев приехали в Сирию, пишет WSJ. Изначально они собирались обсудить будущее российских военных баз, но переговоры в итоге охватили более широкий круг вопросов, рассказали газете источники. Переговоры между Россией и Сирией затронули такие темы, как инвестиции Москвы в месторождения и порты страны, потенциальные извинения России за участие в бомбардировках мирных жителей, а также запрос Дамаска на выдачу Асада, пишет WSJ. Сирийские власти также хотели возвращения денег, которые прошлые власти вывели в Россию, сказали источники газеты. Согласно таможенным данным, в период с 2018 по 2019 год сирийский Центробанк отправил в Россию около 250 млн долларов.️

Российская сторона отказалась обсуждать запрос о выдаче Асада, сообщили европейские и сирийские источники, знакомые с ходом переговоров. При этом, пишет газета, российские власти разочаровались в нем еще до падения режима.

По остальным вопросам Москва и Дамаск продолжают вести переговоры. Росту влияния России в Сирии способствует то, что союзники США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия и Катар — медлят с финансовой помощью новому правительству, потому что не понимают позиции Вашингтона. Сирийским властям сближение с Россией позволяет получить рычаг влияния на основные региональные державы — Турцию и Иран. «Несмотря на зверства России, связанные с бомбардировками и поставками оружия бывшему режиму, сирийцы заявляют, что хотят начать новую страницу», — сказал газете сирийский чиновник.