USD 1.7000
EUR 1.8366
RUB 1.8826
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст

6 мартa 2025, 23:50 399

Россия продолжает добиваться соглашения о сохранении своих военных баз в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Утверждается, что Москва готова на инвестиции в сирийскую экономику с целью сохранить военные базы в Тартусе и Латакии.

WSJ пишет, что в феврале Россия согласилась передать Центробанку Сирии эквивалент $23 млн в местной валюте, тем самым подтвердив свою приверженность диалогу с новыми сирийскими властями.

Переговоры с новыми сирийскими властями начались в январе, когда замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев приехали в Сирию, пишет WSJ. Изначально они собирались обсудить будущее российских военных баз, но переговоры в итоге охватили более широкий круг вопросов, рассказали газете источники. Переговоры между Россией и Сирией затронули такие темы, как инвестиции Москвы в месторождения и порты страны, потенциальные извинения России за участие в бомбардировках мирных жителей, а также запрос Дамаска на выдачу Асада, пишет WSJ. Сирийские власти также хотели возвращения денег, которые прошлые власти вывели в Россию, сказали источники газеты. Согласно таможенным данным, в период с 2018 по 2019 год сирийский Центробанк отправил в Россию около 250 млн долларов.️

Российская сторона отказалась обсуждать запрос о выдаче Асада, сообщили европейские и сирийские источники, знакомые с ходом переговоров. При этом, пишет газета, российские власти разочаровались в нем еще до падения режима.

По остальным вопросам Москва и Дамаск продолжают вести переговоры. Росту влияния России в Сирии способствует то, что союзники США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия и Катар — медлят с финансовой помощью новому правительству, потому что не понимают позиции Вашингтона. Сирийским властям сближение с Россией позволяет получить рычаг влияния на основные региональные державы — Турцию и Иран. «Несмотря на зверства России, связанные с бомбардировками и поставками оружия бывшему режиму, сирийцы заявляют, что хотят начать новую страницу», — сказал газете сирийский чиновник.

Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 3421
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4205
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада обновлено
00:14 2571
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6294
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 8429
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5260
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 3132
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
6 мартa 2025, 23:50 400
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
6 мартa 2025, 23:16 1616
Трамп требует от Киева прекращения огня
Трамп требует от Киева прекращения огня
6 мартa 2025, 22:23 2415
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
6 мартa 2025, 22:26 2810

ЭТО ВАЖНО

Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 3421
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4205
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада
Бои между властями Сирии и сторонниками Асада обновлено
00:14 2571
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6294
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 8429
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5260
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 3132
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
Москва договаривается с новыми властями Сирии, но Асада не выдаст
6 мартa 2025, 23:50 400
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
Спецпосланник Трампа о шестимесячном перемирии и «письме» Зеленского с извинениями
6 мартa 2025, 23:16 1616
Трамп требует от Киева прекращения огня
Трамп требует от Киева прекращения огня
6 мартa 2025, 22:23 2415
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
Зеленский назвал условия для мирных переговоров
6 мартa 2025, 22:26 2810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться