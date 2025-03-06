Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?

Заявление российского посла в Армении Сергея Копыркина о том, что ситуация вокруг Минской группы ОБСЕ «изменилась», вызвало немалый интерес среди политических аналитиков. Ведь до недавнего времени Москва прямо и однозначно утверждала, что этот формат окончательно утратил актуальность. Копыркин напомнил, что западные сопредседатели Минской группы отказались работать с российским коллегой, фактически поставив его перед фактом. Однако теперь, по словам посла, формат может обсуждаться, хотя и в условиях, когда «один сопредседатель занимает русофобскую позицию, а второй пересматривает свою политику в отношении России».

Это заявление звучит неожиданно, особенно на фоне последовательной риторики Москвы о том, что Минская группа ОБСЕ давно уже отправлена «на свалку истории». Например, еще в декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила на США и Францию ответственность за прекращение работы группы: «Вашингтон и Париж под надуманными предлогами отказались от сотрудничества с Москвой, - заявила тогда Захарова. - Они, собственно, и похоронили Минскую группу ОБСЕ». Спустя несколько месяцев Захарова подтвердила, что этот формат больше не существует, а в декабре 2024 года заявила, что мандат Минской группы окончательно утратил актуальность еще в сентябре 2023 года «в результате кардинальных изменений на местах».

Москва, Минская группа и «новая реальность» На фоне таких заявлений российские дипломаты выступали с категоричным требованием к Еревану и Баку направить совместное обращение в ОБСЕ о ликвидации Минской группы. И хотя Армения поначалу уклонялась от этого шага, сегодня ее руководство все чаще соглашается с позицией Баку, признавая, что Минская группа утратила свою роль. Тем не менее, пророссийские силы в Армении, включая бывшего президента страны Роберта Кочаряна, выступают против официального роспуска структуры. По их мнению, Минская группа остается важным элементом переговорного процесса, а ее ликвидация создаст вакуум, который будет трудно заполнить. «Роспуск Минской группы нанесет непоправимый урон переговорному процессу. Этот формат нужно сохранять любой ценой», — заявил Кочарян. В то же время, позиция Баку остается неизменной: Минская группа — это реликт прошлого, не имеющий никакого отношения к нынешней политической реальности. Более того, Азербайджан требует не просто признания ее бесполезности, а официального роспуска, чтобы исключить любые попытки реанимации структуры, которая даже за три десятилетия не смогла выполнить свою миссию.

Зачем Москва снова поднимает тему Минской группы? И в самом деле, почему Россия, утверждавшая, что Минская группа «мертва», вдруг начала делать осторожные намеки на возможность ее восстановления? Вариантов тут несколько: 1. Россия могла вновь заговорить о Минской группе в качестве рычага давления на Ереван или даже Вашингтон, чтобы в условиях новых геополитических раскладов попытаться использовать этот формат, как инструмент влияния на Армению, постепенно дрейфующую в сторону Запада. 2. Попытка перехватить инициативу у Запада. Россия видит, что США и ЕС продолжают играть активную роль на Южном Кавказе, предлагая новые переговорные площадки. Воскрешение риторики о Минской группе может быть способом показать, что Москва намерена оставаться ключевым игроком в регионе. 3. Сигнал о сближении России и США. Некоторые аналитики связывают заявление Копыркина с попытками Москвы и Вашингтона нащупать точки соприкосновения в новой международной обстановке. Однако даже в этом случае трудно представить, что США пойдут на восстановление формата, от которого сами отказались.