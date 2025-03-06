Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?
Заявление российского посла в Армении Сергея Копыркина о том, что ситуация вокруг Минской группы ОБСЕ «изменилась», вызвало немалый интерес среди политических аналитиков. Ведь до недавнего времени Москва прямо и однозначно утверждала, что этот формат окончательно утратил актуальность.
Копыркин напомнил, что западные сопредседатели Минской группы отказались работать с российским коллегой, фактически поставив его перед фактом. Однако теперь, по словам посла, формат может обсуждаться, хотя и в условиях, когда «один сопредседатель занимает русофобскую позицию, а второй пересматривает свою политику в отношении России».
Это заявление звучит неожиданно, особенно на фоне последовательной риторики Москвы о том, что Минская группа ОБСЕ давно уже отправлена «на свалку истории». Например, еще в декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила на США и Францию ответственность за прекращение работы группы: «Вашингтон и Париж под надуманными предлогами отказались от сотрудничества с Москвой, - заявила тогда Захарова. - Они, собственно, и похоронили Минскую группу ОБСЕ».
Спустя несколько месяцев Захарова подтвердила, что этот формат больше не существует, а в декабре 2024 года заявила, что мандат Минской группы окончательно утратил актуальность еще в сентябре 2023 года «в результате кардинальных изменений на местах».
Москва, Минская группа и «новая реальность»
На фоне таких заявлений российские дипломаты выступали с категоричным требованием к Еревану и Баку направить совместное обращение в ОБСЕ о ликвидации Минской группы. И хотя Армения поначалу уклонялась от этого шага, сегодня ее руководство все чаще соглашается с позицией Баку, признавая, что Минская группа утратила свою роль.
Тем не менее, пророссийские силы в Армении, включая бывшего президента страны Роберта Кочаряна, выступают против официального роспуска структуры. По их мнению, Минская группа остается важным элементом переговорного процесса, а ее ликвидация создаст вакуум, который будет трудно заполнить.
«Роспуск Минской группы нанесет непоправимый урон переговорному процессу. Этот формат нужно сохранять любой ценой», — заявил Кочарян.
В то же время, позиция Баку остается неизменной: Минская группа — это реликт прошлого, не имеющий никакого отношения к нынешней политической реальности. Более того, Азербайджан требует не просто признания ее бесполезности, а официального роспуска, чтобы исключить любые попытки реанимации структуры, которая даже за три десятилетия не смогла выполнить свою миссию.
Зачем Москва снова поднимает тему Минской группы?
И в самом деле, почему Россия, утверждавшая, что Минская группа «мертва», вдруг начала делать осторожные намеки на возможность ее восстановления?
Вариантов тут несколько:
1. Россия могла вновь заговорить о Минской группе в качестве рычага давления на Ереван или даже Вашингтон, чтобы в условиях новых геополитических раскладов попытаться использовать этот формат, как инструмент влияния на Армению, постепенно дрейфующую в сторону Запада.
2. Попытка перехватить инициативу у Запада.
Россия видит, что США и ЕС продолжают играть активную роль на Южном Кавказе, предлагая новые переговорные площадки. Воскрешение риторики о Минской группе может быть способом показать, что Москва намерена оставаться ключевым игроком в регионе.
3. Сигнал о сближении России и США.
Некоторые аналитики связывают заявление Копыркина с попытками Москвы и Вашингтона нащупать точки соприкосновения в новой международной обстановке. Однако даже в этом случае трудно представить, что США пойдут на восстановление формата, от которого сами отказались.
Вместо резюме
Несмотря на заявление российского посла, реанимация Минской группы ОБСЕ выглядит крайне маловероятной. Карабахский конфликт завершился в сентябре 2023 года, а Азербайджан не намерен возвращаться к устаревшему формату. Более того, официальная позиция Москвы до последнего времени заключалась в том, что этот формат больше не существует.
Таким образом, слова Копыркина, скорее всего, не столько попытка «воскресить» Минскую группу, сколько элемент дипломатической игры. Москва может использовать этот вопрос, как инструмент давления на Ереван или как сигнал о возможности геополитических изменений. Что, впрочем, вряд ли приведет к реальному восстановлению структуры, которую все стороны конфликта, включая Россию, уже давно признали абсолютно бесполезной.