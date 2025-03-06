У Трампа рассказали о «глобальной проблеме»

Сближение Москвы, Пекина, Пхеньяна и Тегерана представляет собой «глобальную проблему», считает спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

«Теперь они все вместе», - сказал он про Россию, Иран, Китай и Северную Корею на семинаре по Украине, который провел американский неправительственный Совет по международным отношениям.

«Если на Корейском полуострове, где находятся 20 тыс. американских военнослужащих, разразится война, то в концептуальном плане, возможно, вы увидите, что российские войска принимают участие в боевых действиях. Поскольку это предусмотрено частью соглашения [между Москвой и Пхеньяном]. Мы с этим четыре года назад не сталкивались. Это совершенно новая договоренность», - заявил Келлог.

По его словам, Дональд Трамп в ходе своего первого срока пребывания на посту президента США старался не допустить сближения России, Ирана, Китая и КНДР.