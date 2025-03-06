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Италия предложила распространить статью 5 НАТО на Украину

00:46 1016

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает распространить статью 5 НАТО на Украину без членства страны в военном альянсе. Об этом пишет Financial Times.

Сейчас лидеры ЕС проводят срочный саммит по поддержке Украины. Других подробностей относительно предложения Мелони издание не раскрывает.

Статья 5 НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран - членов Альянса будет считаться нападением на всех членов. НАТО же будет принимать действия, которые посчитает необходимыми, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению.

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