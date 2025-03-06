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Америка пригрозила России санкциями

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Соединенные Штаты готовы «без колебаний» ввести полные санкции против российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg.

«Санкции против России будут применяться… агрессивно для немедленного достижения максимального эффекта», — сказал министр.

По словам Бессента, антироссийские санкции могут помочь Соединенным Штатам получить больше рычагов влияния на переговорах.

Ранее Reuters сообщил, что США разрабатывают план смягчения санкций против России. По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.

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