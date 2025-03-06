Трамп: Украине придется идти на мир, «у них нет выбора»

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», - заявил Трамп, отвечая на вопрос, чего он ждет от украинского руководства.

Трамп добавил, что администрация Соединенных Штатов добилась за последние пару дней «большого прогресса» как с Россией, так и с Украиной: «Я скажу, что за последние несколько дней мы добились большого прогресса в отношении Украины и большого прогресса в отношении России, и было бы здорово довести это до конца».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс тем временем заявила, что американская администрация ожидает от Владимира Зеленского шагов, которые позволят ему и президенту США Дональду Трампу двигаться вперед к преодолению острых разногласий между ними.

«...Ранее было сказано следующее: если президент [Трамп] и госсекретарь [США Марко Рубио] сочтут, что президент Зеленский серьезен и что мы можем двигаться вперед, то, как они заявили, мы это сделаем. Так что мы с нетерпением этого ждем», - отметила она.

Дипломат отказалась уточнить, поедет ли Рубио на планируемые на следующей неделе переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф пояснил, что они могут состояться или в Эр-Рияде, или в Джидде.