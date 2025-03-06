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А в это время Россия массированно атакует Одессу

01:38 401

Вечером 6 марта российская армия запустила ударные дроны по Одесской области, есть повреждения частных домов и энергетической инфраструктуры, рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

«…В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил он.

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