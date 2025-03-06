Найден «виновник яичного кризиса» в США

Соответствующее заявление Маск сделал в соцсети Х. По его словам, Байден «приказал» убить десятки миллионов кур.

«По приказу администрации Байдена произошло безумное убийство 150 миллионов кур-несушек», – говорится в сообщении Маска.

CNN отмечал, что «убийства» были требованием Министерства сельского хозяйства США, чтобы сдержать распространение высококонтагиозного птичьего гриппа. Он поразил 100 миллионов птиц с 2022 года, по данным Американской федерации фермерских бюро.

Сейчас в США наблюдается дефицит яиц, цены на них взлетели в несколько раз в течение последних недель.