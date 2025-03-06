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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

В чем наша сила, брат?

наша передовица
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
02:13 863

Рабочий визит Ильхама Алиева в Анкару на церемонию открытия магистрального газопровода Ыгдыр-Нахчыван – это хороший повод, чтобы заново взглянуть на идеологию и содержание азербайджано-турецких отношений.

Взаимосвязь Баку и Анкары - достаточно уникальное явление в мировой политике. Есть множество примеров, когда два или несколько государств, обладающих богатым совместным историческим бэкграундом, единой историей развития, а также серьезным экономическим наследием и общими социально-экономическими связями, тем не менее, не могли достигнуть консенсуса, не говоря уже о гармоничном союзничестве. Мало того, порой эти страны и вовсе выходили друг против друга на троп войны.

Сложно сказать, кто бы потерял больше - Турция, не будь Азербайджана, или Азербайджан, не имея возможности опереться на турецкое плечо. А потому, самое правильное – это задаться вопросом, что же в итоге получили обе страны?

По счастью, Турции и Азербайджану удалось избежать этих исторических катаклизмов. С первых лет обретения Азербайджаном суверенитета Турция протянула руку помощи Нахчыванской автономии, облегчая донорскими поставками продовольствия, топлива и продукции первой необходимости последствия оккупации.

Выступая на церемонии открытия газопровода, Ильхам Алиев напомнил, что в 1992 году Нахчыванская автономия находилась под реальной угрозой армянской оккупации, "но это стало невозможно, благодаря построенному накануне этих событий мосту "Умид", соединившему Нахчыван с Турцией».

Строительство этого моста, начавшееся накануне развала СССР, было приостановлено еще в советском 1991 году из-за отсутствия балок пролетного перекрытия. Гейдар Алиев, вернувшийся в Нахчыван из Москвы, сдвинул стройку с места, а президент Тургут Озал принял решение профинансировать силами Турции завершение строительства.

Азербайджан ответил на этот жест благодарностью, многократно усиленной в последующие десятилетия как финансово, посредством стратегии инвестиций в турецкую экономику, так и морально - помощью в дни трагедий, включая недавнее землетрясение в феврале 2024 года.

В 1992 году Нахчыванская автономия находилась под реальной угрозой армянской оккупации, "но это стало невозможно, благодаря построенному накануне этих событий мосту "Умид", соединившему Нахчыван с Турцией»

Возвращаясь же к событиям почти тридцатипятилетней давности, следует признать, что решение соединить мостом в тот мрачный период полной неопределенности два тюркских государства сыграло огромную роль в защите Нахчыванской автономии. Чтобы доказать, что этот вывод не просто фигура речи, достаточно воспроизвести хронику тех событий.

12 мая 1992 года неустановленными вооружёнными лицами был сбит российский вертолёт Ми-26, следовавший в Нахчыван с грузинской авиабазы Вазиани. Этот инцидент переполнил чашу терпения Турции, поставившей перед Арменией ультиматум – при любой дальнейшей попытке осуществить нападение на автономную область, Турция, благодаря мосту «Умид», введет на территорию Нахычванской автономии свои войска.

Предупреждение Анкары было услышано даже в Москве. А спустя два десятилетия подтолкнуло Кремль к пониманию новой реальности – для осуществления контроля в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа ему необходимо координировать свои действий с ядром тюркского союза - Анкарой и Баку.

Турецкая поддержка Азербайджана является также прямым следствием одинаково воспринимаемых проблем "исторической справедливости". Решение советских властей отделить Западный Зангезур от Азербайджана (то есть, превратить Нахчыван в анклав) разрушило этноконфессиональный баланс местного сообщества и привело к этнической чистке региона, заселенного в подавляющем большинстве этническими азербайджанцами.

Решение советских властей отделить Западный Зангезур от Азербайджана, то есть, превратить Нахчыван в анклав, разрушило этноконфессиональный баланс местного сообщества

Сейчас, когда многие вопросы раздела Европы по итогам Первой и Второй мировых войн подвергаются ревизии, Турция и Азербайджан не стремятся вернуть эти земли силой, но методами позитивного строительства в сферах магистральной инфраструктуры транспорта, электросетей и углеводородных трубопроводов пытаются восстановить на Южном Кавказе справедливые социально-экономические связи.

Отношения Турции и Азербайджана – тот самый случай, когда выигрывают оба участника взаимодействия. Благодаря азербайджанской энергии в широком смысле слова - от углеводородов до активности представителей бизнеса и молодого поколения, получающего образование в турецких вузах, развиваются как структурные, так и человеческие основы азербайджано-турецкого взаимодействия.

Благодаря стремлению граждан и политической элиты Азербайджана создавать вместе с турецкими братьями единое пространство от Каспийского до Черного и Средиземного морей, современная Турция получила позитивную прививку, усилившую, в том числе, и совместные геополитические проекты.

Азербайджан привнес в Тюркский союз фактическую военную победу, восстановив существенную часть несправедливого исторического раздела тюркских регионов на Южном Кавказе

Сложно сказать, кто бы потерял больше - Турция, не будь Азербайджана, или Азербайджан, не имея возможности опереться на турецкое плечо. А потому, самое правильное – это задаться вопросом, что же в итоге получили обе страны?

Азербайджан привнес в тюркское союзничество "молодое" лидерство, поскольку является наиболее успешной из группы молодых постсоветских республик, обретших суверенитет чуть более четверти века назад.

Ясно, что срок этот в сравнении с историей тюркской цивилизации или государственности, начиная с османского периода, ничтожно мал. Но постсоветские тюркские республики во главе с Азербайджаном привнесли в общий колет тюркского пространства опыт и достижения советского периода, жёсткой, но сильной школы постсоветских лет восстановления промышленности и социально-экономических инструментов государственной власти. И в этом плане Азербайджан - один из лучших примеров результативности транзитного периода государственного становления.

Россия также принимает факторы тюркской солидарности и использует их для стабилизации своих южных рубежей

Именно через Азербайджан и политическую линию Ильхама Алиева, выстроившего продуктивные связи с постсоветской семьёй СНГ/ЕАЭС, Турция получила шанс расширять свои возможности и влияние в постсоветском мире.

Для многих турецких политиков и государственных деятелей политический опыт Ильхама Алиева в вопросах взаимодействия с соседями и политэкономическим пространством России практически незаменим и уникален.

Наконец, Азербайджан привнес в Тюркский союз фактическую военную победу, восстановив существенную часть несправедливого исторического раздела тюркских регионов на Южном Кавказе.

В завершении добавим, что Россия также принимает факторы тюркской солидарности и использует их для стабилизации своих южных рубежей. Регион тюркских коммуникаций позволяет России, особенно в сложный период санкций, обеспечивать экономический рост и открывает перспективы для новых проектов.

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