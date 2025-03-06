Трампа ждут в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в ближайшие полтора месяца.

С таким заявлением выступил сам американский лидер.

Журналисты в Белом доме спросили Трампа, планирует ли он отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я собираюсь в Саудовскую Аравию», - ответил Трамп.

Его попросили уточнить, состоится ли поездка в ближайшем будущем. «Возможно, в течение ближайших полутора месяцев», - отметил Трамп