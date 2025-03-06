Трампа ждут в Саудовской Аравии
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Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в ближайшие полтора месяца.
С таким заявлением выступил сам американский лидер.
Журналисты в Белом доме спросили Трампа, планирует ли он отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я собираюсь в Саудовскую Аравию», - ответил Трамп.
Его попросили уточнить, состоится ли поездка в ближайшем будущем. «Возможно, в течение ближайших полутора месяцев», - отметил Трамп
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