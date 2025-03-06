Лига Европы: узбекский футболист принес победу «Роме», «Фенербахче» проиграл

Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. В Лиге Европы турецкий «Фенербахче» дома проиграл шотландскому «Рейнджерс» - 1:3.

На 7-й минуте голом отметился нападающий гостей Сирил Дессерс. На 30-й минуте Александер Джику сравнял счет. На 42-й минуте Вацлав Черны увеличил преимущество «Рейнджерс». На 81-й минуте Черны оформил дубль.

В матче «Ромы» и «Атлетика» из Бильбао победу в родных стенах одержали итальянцы, а победный гол в активе узбекского форварда Эльдора Шомуродова.

Первыми забили гости: на 50-й минуте отличился Иньяки Уильямс. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо сравнял счет. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую желтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве. Ну и, наконец, на 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов принес «Роме» важнейшую победу.