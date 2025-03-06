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Лига Европы: узбекский футболист принес победу «Роме», «Фенербахче» проиграл

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Отдел спорта
02:30 451

Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

В Лиге Европы турецкий «Фенербахче» дома проиграл шотландскому «Рейнджерс» - 1:3.

На 7-й минуте голом отметился нападающий гостей Сирил Дессерс. На 30-й минуте Александер Джику сравнял счет. На 42-й минуте Вацлав Черны увеличил преимущество «Рейнджерс». На 81-й минуте Черны оформил дубль.

В матче «Ромы» и «Атлетика» из Бильбао победу в родных стенах одержали итальянцы, а победный гол в активе узбекского форварда Эльдора Шомуродова.

Первыми забили гости: на 50-й минуте отличился Иньяки Уильямс. На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо сравнял счет. На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую желтую карточку и оставил «Атлетик» в меньшинстве. Ну и, наконец, на 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов принес «Роме» важнейшую победу.

В двух парах 1/8 финала Лиги Европы друг с другом играли соперники «Карабаха». Румынский ФКСБ дома проиграл французскому «Лиону» - 1:3. А норвежский «Буде-Глимт» сенсационно разгромил на своем поле греческий «Олимпиакос» - 3:0.

Результаты других матчей дня

Лига Европы

АЗ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) - 1:0

«Реал Сосьедад» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:1

«Аякс» (Нидерланды) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:2

«Виктория» (Чехия) - «Лацио» (Италия) - 1:2

Лига конференций

«Копенгаген» (Дания) - «Челси» (Англия) - 1:2

«Мольде» (Норвегия) - «Легия» (Польша) - 3:2

«Панатинаикос» (Греция) - «Фиорентина» (Италия) - 3:2

«Бетис» (Испания) - «Виториа» (Португалия) - 2:2

«Борац» (Босния и Герцеговина) - «Рапид» (Австрия) - 1:1

«Ягеллония» (Польша) - «Серкль Брюгге» (Бельгия) - 3:0

«Целе» (Словения) - «Лугано» (Швейцария) - 1:0

«Пафос» (Кипр) - «Юргорден» (Швеция) - 1:0.

Ответные матчи состоятся 13 марта.

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