«Алло, это call-центр? Моя дочь проглотила инородный предмет! Спасите!»

Специальный корреспондент haqqin.az ознакомилась с процессом работы call-центре «1542» при Государственном агентстве обязательного медицинского страхования, действующим уже четыре года. Обычный день в call-центре. На входящий звонок отвечает оператор Гюльнар Мамедова. Чтобы успокоить взволнованного человека на другом конце линии и выслушать обращение, у нее уходит всего несколько минут... Чтобы работать в call-центре, необходимы медицинские знания и, что еще важнее, огромное терпение. Ведь большинство звонящих — пациенты, их родственники или нуждающиеся в помощи, как правило, находятся в состоянии стресса и раздражения.

Сотрудники центра делятся на три группы. Первая — это операторы, которые отвечают на входящие звонки и перезванивают гражданам. Если возникают сложные обращения, они передают их в группу расследования, в которой работают сотрудники с высшим медицинским образованием. Ну, и третья — это группа поддержки, в задачу которой входят прослушивание и оценка всех звонков, а также постоянная проверка соответствия работы операторов действующему законодательству. Чтобы оценить качество обслуживания, оператор Гюльнар Мамедова слушает отзывы очередного гражданина. Житель Баку, Ильхам Агаев, рассказывает Гюльнаре, что во время поездки за границу его супруга почувствовала себя плохо и ей порекомендовали срочную операцию, из-за чего супруги были вынуждены немедленно вернуться домой. «Я позвонил в call-центр, - продолжил Агаев. – В критическом состоянии моя жена была доставлена в больницу, где ей была оказана оперативная помощь. Спасибо!» На сегодняшний день в центре, работающем на двух языках, трудится 45 сотрудников. Один из них, Мурад Алиев, отмечает, что каждое обращение требует деликатного и ответственного подхода, поскольку ошибок и задержек быть не должно.

«Как-то ночью поступил звонок от мужчины, который в панике сообщил, что его маленькая дочь проглотила инородный предмет, а в больнице ей не могут оказать необходимую помощь, - рассказал молодой сотрудник. - Мы оперативно нашли подходящее медицинское учреждение и ребенка срочно госпитализировали. Позже отец перезвонил, чтобы выразить свою благодарность». Руководитель службы call-центра Нармина Рамазанова объясняет, что звонки распределяются по четырем основным направлениям. «Первая линия связана с внедрением обязательного медицинского страхования, - пояснила Нармина. - Здесь гражданам отвечают на вопросы о том, как пользоваться услугами ОМС и в какие больницы можно обращаться. Вторая посвящена вопросам, касающимся частных медицинских учреждений. А на третьей линии пациентам разъясняют порядок получения направлений. В течение дня поступают самые разные вопросы, например, как создать «Asan login» или, как загрузить приложение «e-tabib». Ну, а четвертая линия все еще связана с коронавирусом, поскольку карантинный режим в Азербайджане пока не отменен. Все эти линии работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Линия оператора («0») доступна круглосуточно, и на нее можно обращаться с любыми вопросами, связанными с обязательным медицинским страхованием».