У Турции и России все хорошо
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Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что никакого перелома в российско-турецких отношениях нет.
«Никакого перелома нет», — сказал Кылыч, отвечая на вопрос телеканала CNN Türk о том, есть ли какое-либо охлаждение в отношениях Москвы и Анкары.
Кроме того, турецкий дипломат отметил, что между главами России и Турции сложились «высокие личные отношения».
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