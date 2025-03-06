У Турции и России все хорошо

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что никакого перелома в российско-турецких отношениях нет.

«Никакого перелома нет», — сказал Кылыч, отвечая на вопрос телеканала CNN Türk о том, есть ли какое-либо охлаждение в отношениях Москвы и Анкары.

Кроме того, турецкий дипломат отметил, что между главами России и Турции сложились «высокие личные отношения».