Сто дней протестов: в Тбилиси собирают масштабный митинг

В пятницу, 7 марта, в Тбилиси по случаю 100 дней с начала протестов собирают масштабный митинг под названием «До конца», сообщает «Новости-Грузия».

«На 100-й день массовых протестов много граждан Грузии соберется на проспекте Руставели… Мы будем бороться до конца и не позволим украсть будущее страны!» — говорится в заявлении организаторов.

Начало митинга – в 20:00.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах Грузии 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.