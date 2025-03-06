USD 1.7000
EUR 1.8366
RUB 1.8826
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Сто дней протестов: в Тбилиси собирают масштабный митинг

03:09 281

В пятницу, 7 марта, в Тбилиси по случаю 100 дней с начала протестов собирают масштабный митинг под названием «До конца», сообщает «Новости-Грузия».

«На 100-й день массовых протестов много граждан Грузии соберется на проспекте Руставели… Мы будем бороться до конца и не позволим украсть будущее страны!» — говорится в заявлении организаторов.

Начало митинга – в 20:00.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах Грузии 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.

«Алло, это call-центр? Моя дочь проглотила инородный предмет! Спасите!»
«Алло, это call-центр? Моя дочь проглотила инородный предмет! Спасите!» наш спецреп
02:31 698
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему? главная тема
00:10 3879
Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу
Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу все еще актуально
6 мартa 2025, 19:44 5714
Америка пригрозила России санкциями
Америка пригрозила России санкциями
00:54 2460
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 4052
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4672
Сторонники Асада подняли бунт. Арестован экс-глава воздушной разведки
Сторонники Асада подняли бунт. Арестован экс-глава воздушной разведки видео; обновлено 03:48
03:48 5225
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6820
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 9336
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5644
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 4974

ЭТО ВАЖНО

«Алло, это call-центр? Моя дочь проглотила инородный предмет! Спасите!»
«Алло, это call-центр? Моя дочь проглотила инородный предмет! Спасите!» наш спецреп
02:31 698
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему? главная тема
00:10 3879
Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу
Конфискованная недвижимость Замиры Гаджиевой выставлена на продажу все еще актуально
6 мартa 2025, 19:44 5714
Америка пригрозила России санкциями
Америка пригрозила России санкциями
00:54 2460
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе
Алиев создает еще один инструмент координации в Каспийском регионе статья концептуальная
6 мартa 2025, 18:35 4052
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор
Еще один план Трампа: Канада – штат США, а Гретцки – ее губернатор по ту сторону океана
6 мартa 2025, 14:47 4672
Сторонники Асада подняли бунт. Арестован экс-глава воздушной разведки
Сторонники Асада подняли бунт. Арестован экс-глава воздушной разведки видео; обновлено 03:48
03:48 5225
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы
Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы третья мировая
6 мартa 2025, 12:52 6820
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
6 мартa 2025, 11:42 9336
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал
Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал горячая тема
6 мартa 2025, 10:23 5644
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 4974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться