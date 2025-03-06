Баскетбольная лига: НТД против «Нахчывана»

В минувшем туре «Нахчыван» неожиданно крупно проиграл «Нефтчи» (70:114) и сейчас с 27 очками занимает 2-е место. НТД в 16-м туре взял верх над «Абшероном» (98:85), но все равно располагается в группе на последнем 6-м месте.

В группе «B» лидируют «Гянджа» и «Шеки», имеющие по 28 очков. Эти две команды, а также «Орду» (27 очков) ведут борьбу за единственную прямую путевку в четвертьфинал из группы «B».

«Сабах» и «Нахчыван» уже гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал. За третью путевку в 1/4 финала борьба продолжается. До завершения регулярного чемпионата осталось четыре тура.

В группе «B» 8 марта будет сыгран матч «Губа» - «Шеки» (16:00). 9 марта состоятся встречи «Гянджа» - «Лянкяран» (14:00) и «Сумгаит» - «Орду» (19:00).

В нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В лиге принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. Как уже отмечалось, по итогам 20 туров клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.