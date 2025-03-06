Суд отменил арест президента Южной Кореи
10:12 314
Суд Южной Кореи отменил арест президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В феврале защита президента обратилась в Центральный суд Сеула с ходатайством об освобождении.
14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю, после чего суд постановил взять его под стражу 19 января по делу о мятеже против конституционного строя. Арест был осуществлён 15 января.
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