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Суд отменил арест президента Южной Кореи

10:12 314

Суд Южной Кореи отменил арест президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В феврале защита президента обратилась в Центральный суд Сеула с ходатайством об освобождении.

14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю, после чего суд постановил взять его под стражу 19 января по делу о мятеже против конституционного строя. Арест был осуществлён 15 января.

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