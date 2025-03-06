Трамп закрыл въезд в США гражданам ряда стран

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на въезд в страну для граждан определенных стран, который будет более широким, чем введенных в ходе первого срока республиканца, сообщили The New York Times два чиновника, знакомых с вопросом.

По их словам, в проекте предлагается составить «красный» список стран, гражданам которых въезд в США будет запрещен. Один из собеседников издания рассказал, что перечень в основном состоит из государств, которые были включены в список в предыдущий раз. NYT напоминает, что в него тогда вошли Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Один из чиновников сообщил, что в этот список также предлагается включить Афганистан. Шон Вандайвер, глава некоммерческой организации, которая помогает в переселении афганских граждан, сотрудничавших с американскими военными во время войны, заявил, что узнал от властей, что гражданам Афганистана полностью запретят въезд в США.

Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, пишет, что новый запрет на въезд может затронуть граждан Афганистана и Пакистана на следующей неделе.

NYT уточняет, что проект предполагает также «оранжевый» и «желтый» списки стран, ограничения на въезд для которых будут менее жесткими.