Автобусные полосы и велодорожки: польза для граждан и экономики

Вызвавшие в свое время бурные обсуждения в обществе выделенные полосы для движения общественного транспорта и средств микромобильности уже превратились в привычный атрибут столичных улиц и проспектов. Споры несколько поутихли, но не потому, что исчезла новизна темы: сторонники и противники этих новшеств, уже десятилетиями применяемых в крупных городах большинства стран мира, до сих пор продолжают приводить свои аргументы «за» и «против». Но на фоне всего этого постепенно все более отчетливо видна эффективность выделения отдельного пространства для беспрепятственного передвижения автобусов и средств микромобильности. Достаточно посмотреть на каждодневную картину на улицах Баку, где есть те самые специальные полосы, чтобы убедиться: автобусы, велосипеды и скутеры действительно проезжают по ним гораздо быстрее, чем личный транспорт. Это особенно заметно на участках с высокой плотностью движения.

На недавно проведенном под председательством главы государства совещании по транспортным вопросам теме трансформации мобильности в азербайджанской столице было уделено особое внимание. Эти вопросы нашли отражение и в утвержденной вслед за этим государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030-й годы. Работа в этом направлении идет полным ходом, уже сделано очень многое, но и предстоит еще немало. При этом специалистам профильных организаций приходится иметь дело с преодолением определенных трудностей, связанных с физическими параметрами инфраструктуры, обеспечением связанности, интеграцией одних участков города с другими. Работа по последнему пункту скрупулезна еще и потому, что должна строиться на концепции полицентричного города.

Социально-экономическая значимость

Одним из ключевых преимуществ выделенных автобусных полос является сокращение времени в пути для пассажиров общественного транспорта. По данным исследований, в городах, где внедрены такие полосы, средняя скорость движения автобусов увеличивается на 20–30%. Это способствует уменьшению задержек и делает общественный транспорт более привлекательным.

Другими словами, сокращение времени в пути напрямую влияет на повышение продуктивности населения. И речь здесь не только о сокращении числа влияющих на трудовой процесс «банальных» опозданий на работу из-за возможности быстрее добраться до места назначения: горожане просто могут рационально распределять свое время на работе, во время учебы или досуга, что способствует улучшению качества жизни, включая ее важнейший компонент – здоровье. На его состоянии сказывается и снижение заторов, положительно влияющее на экологическую ситуацию за счет уменьшения выбросов углекислого газа.

Эффективность применения выделенных полос подтверждает и статистика. Хотя СМИ неоднократно тиражировали эти показатели в материалах об итогах минувшего года, было бы нелишним для наглядности напомнить некоторые из них. Так, в результате проведенных специалистами мониторингов выяснилось, что средняя скорость движения автобусов на этих полосах в столице увеличилась до 22 км/ч, хотя ранее она составляла 18 км/ч. На первый взгляд, разница всего лишь 4 километра в час, скажете вы, но она привела к значительному повышению эффективности: время следования на ряде улиц сократилось на 22 минуты! Это далеко не маленький показатель, если учесть, что движущиеся по выделенным полосам автобусы регулярных маршрутов ежедневно перевозят около 900 тысяч пассажиров. И еще: в 2024 году в столице автобусами перевезено на 28 млн. больше пассажиров, чем годом ранее. За этими цифрами скрывается немалый прогресс - это миллионы людей, вовремя, быстрее добравшиеся до работы, дома, за детьми в школу или детсад, на встречи и мероприятия.

Есть еще и такой аспект: эффективное функционирование выделенных полос способствует также снижению транспортных расходов, позволяя экономить значительные средства. Использование общественного или микромобильного транспорта становится более удобным и выгодным, что снижает потребность в личных автомобилях. Это, в свою очередь, уменьшает затраты их владельцев на топливо и положительно влияет на улучшение экологической ситуации. Меньше становятся и расходы на техническое обслуживание и услуги паркинга. Ведь не зря в последнее время некоторые владельцы частных автомобилей стали все больше прибегать к услугам общественного транспорта, оставляя своих «железных коней» на загородные поездки. Самое время говорить о начале формирования новых потребительских привычек и перенятии опыта передовых городов мира.