Массированная ракетная атака на Украину

В Минэнерго Украины заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом заявил глава ведомства Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

«Снова под массированным ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал украинский чиновник. Он также отметил возможность перемен в ситуации.

Утром, 7 марта сообщалось о пожаре на газохранилище в украинском Тернополе после ракетного удара. Очевидцы подтверждают поражение стратегически важного объекта.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигналы воздушной тревоги услышали жители Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В Тернопольской и Черниговской областях Украины повреждены промышленные объекты. Об этом сообщают главы областных военных администраций.

Глава Тернопольской администрации Вячеслав Негода добавил, что в регионе могут быть ограничения с подачей газа.