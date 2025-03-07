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Украинцы отбили штурм Часова Яра и сожгли российскую бронетехнику

11:34 2348

Российская армия активизировалась на Краматорском и Торецком направлениях. Там ВС РФ активизировали штурмовые действия для овладения городом Часов Яр, пишут украинские СМИ со ссылкой на представителей ВСУ.

По данным военных, российская армия безуспешно атаковала украинские оборонительные укрепления в районе Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Дружбы, Дачного и Крымского.

«ВС РФ также активизировали свои штурмовые действия для оккупации города Часов Яр. Для проведения штурма враг привлек 24 единицы бронетехники в несколько волн. В результате поражения огнем нашей артиллерии уничтожено и повреждено 17 бронемашин, штурм отбит.

Сейчас продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника. Украинские военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения», - отмечается в сообщении.

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