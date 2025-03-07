USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Российская армия прорвала украинский рубеж

обновлено 15:25
15:26 2846

Российские войска пытаются прорваться через украинский рубеж обороны в районе города Сужда в Курской области. В приграничье Сумской области продолжаются ожесточённые бои.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что российские штурмовые группы пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи. Силы обороны наносят значительные потери россиянам.

По данным УП, армия РФ прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Прорыв произошёл постепенно, с накоплением сил и проведением штурмов. В результате противник приближается к окружению. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию и не дать врагу перекрыть пути сообщения.

Проект DeepState ранее сообщил, что продвижение российских войск в Курской области поддерживается значительными силами из Северной Кореи.

* * * 11:21

ВС РФ практически отрезали часть украинского плацдама в Курской области от границы, cообщают аналитики Deep State.

Там отмечают, что российские войска прорвались до границы Украины в юго-западной части плацдарма. Теперь практически все дороги на Суджу либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем.

Ранее сообщалось, что российские войска усиливают попытки перерезать логистику Вооруженных сил Украины в Курской области. Силы обороны Украины пытаются не позволить российской армии закрепиться в этом районе, так как это напрямую влияет на логистику ВСУ.

У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 425
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 925
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 2665
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6206
Мыши-трансгендеры оказались плодом фантазии Трампа
Мыши-трансгендеры оказались плодом фантазии Трампа
13:43 1598
Бои между сторонниками Асада и сирийской армией: десятки погибших
Бои между сторонниками Асада и сирийской армией: десятки погибших добавлено видео; обновлено
14:45 13868
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 2902
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему? главная тема
00:10 11914
Прямые переговоры США и ХАМАС: Нетаньяху «застигли врасплох»
Прямые переговоры США и ХАМАС: Нетаньяху «застигли врасплох»
13:20 1289
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
13:15 3016
Трамп теперь взялся за Японию
Трамп теперь взялся за Японию видео
13:00 2453

ЭТО ВАЖНО

У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
У Фицо заявили: «Если Россия оккупирует Украину, наконец-то…»
15:20 425
Трамп считает Украину пешкой
Трамп считает Украину пешкой The New York Times
14:54 925
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан
Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан новая геоэкономика
13:30 2665
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 6206
Мыши-трансгендеры оказались плодом фантазии Трампа
Мыши-трансгендеры оказались плодом фантазии Трампа
13:43 1598
Бои между сторонниками Асада и сирийской армией: десятки погибших
Бои между сторонниками Асада и сирийской армией: десятки погибших добавлено видео; обновлено
14:45 13868
Европа готовится к большой войне
Европа готовится к большой войне наша аналитика
12:54 2902
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему?
Россия воскрешает Минскую группу? Но почему? главная тема
00:10 11914
Прямые переговоры США и ХАМАС: Нетаньяху «застигли врасплох»
Прямые переговоры США и ХАМАС: Нетаньяху «застигли врасплох»
13:20 1289
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
13:15 3016
Трамп теперь взялся за Японию
Трамп теперь взялся за Японию видео
13:00 2453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться