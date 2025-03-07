Российская армия прорвала украинский рубеж
Российские войска пытаются прорваться через украинский рубеж обороны в районе города Сужда в Курской области. В приграничье Сумской области продолжаются ожесточённые бои.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что российские штурмовые группы пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи. Силы обороны наносят значительные потери россиянам.
По данным УП, армия РФ прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Прорыв произошёл постепенно, с накоплением сил и проведением штурмов. В результате противник приближается к окружению. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию и не дать врагу перекрыть пути сообщения.
Проект DeepState ранее сообщил, что продвижение российских войск в Курской области поддерживается значительными силами из Северной Кореи.
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ВС РФ практически отрезали часть украинского плацдама в Курской области от границы, cообщают аналитики Deep State.
Там отмечают, что российские войска прорвались до границы Украины в юго-западной части плацдарма. Теперь практически все дороги на Суджу либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем.
Ранее сообщалось, что российские войска усиливают попытки перерезать логистику Вооруженных сил Украины в Курской области. Силы обороны Украины пытаются не позволить российской армии закрепиться в этом районе, так как это напрямую влияет на логистику ВСУ.