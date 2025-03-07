Российская армия прорвала украинский рубеж

Российские войска пытаются прорваться через украинский рубеж обороны в районе города Сужда в Курской области. В приграничье Сумской области продолжаются ожесточённые бои.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что российские штурмовые группы пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи. Силы обороны наносят значительные потери россиянам.

По данным УП, армия РФ прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Прорыв произошёл постепенно, с накоплением сил и проведением штурмов. В результате противник приближается к окружению. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию и не дать врагу перекрыть пути сообщения.

Проект DeepState ранее сообщил, что продвижение российских войск в Курской области поддерживается значительными силами из Северной Кореи.