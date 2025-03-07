Британские истребители на страже Западной Украины

Лондон не исключает возможность задействования своих истребителей для противовоздушной обороны западных регионов Украины. Об этом пишет британская газета inews.

Ранее The Guardian сообщала, что западные военные рассматривают использование авиации ЕС в рамках инициативы «Небесный щит». Она предполагает защиту украинских АЭС, Одессы и Львова, но не охватит линию фронта.

До этого появлялась информация о том, что Великобритания готова отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир. Отмечалось, что десятки истребителей могли бы быть начеку на случай любых российских атак, а меньшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.