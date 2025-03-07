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Трамп уничтожает американскую разведку

11:41 1452

Сотрудники разведывательных ведомств США опасаются катастрофических последствий массовых увольнений, которые организованы администрацией президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на бывших и действующих чиновников.

На этой неделе Пентагон должен уволить до 5400 сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) уже работает над этим.

В публикации отмечается, что новости о сокращении рабочих мест и зачастую противоречивые инструкции «глубоко выбили из колеи» десятки тысяч работников разведки. Некоторые бывшие чиновники заявляют, что они не видели беспорядка десятилетиями.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», - сказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник разведки, обучающий молодых работников.

Аналитик из разведуправления Министерства обороны США заявил, что сегодня работать практически невозможно, а «моральный дух ниже плинтуса».

«Эти шаги предпринимаются в то время, когда Китай, главный соперник Америки, обогнал Соединенные Штаты по числу глобальных дипломатических миссий», – пишет The New York Times.

В Центральном разведуправлении пояснили журналистам, что под прикрытием дипломатов в посольствах работали американские разведчики, и решение Белого дома ставит под угрозу национальную безопасность США.

Вчера бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что приостановка обмена разведывательными данными между США и Украиной является беспрецедентным решением. По его мнению, пауза в передаче данных может грозить катастрофическими последствиями для ВСУ на поле боя.

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