«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»

Политика США в отношении Украины и европейской безопасности угрожает масштабной катастрофой. Администрация Трампа готовит последний удар: командиров ВСУ пугает возможное отключение терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщает The Washington Post. «Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку он подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединенным Штатам доступ к ее полезным ископаемым», – пишет издание. Авторы материала отмечают, что украинская армия попала в сильную зависимость от продукции компании Илона Маска SpaceX, а десятки тысяч терминалов Starlink стали глазами и ушами ВСУ. Ситуацию вокруг украинского вопроса комментирует для haqqin.az Лукаш Адамски, руководитель Центра диалога имени Юлиуша Мершетевского в Варшаве.

- Как Вы оцениваете последствия прекращения военной помощи США Украине? - Это беспрецедентная ситуация для Европы. Хотя на данный момент какой-то немедленной катастрофы на фронте не будет, поскольку у Украины есть кое-какие запасы американского оружия, полное прекращение передачи разведданных США серьезно скажется на эффективности действий вооруженных сил Украины. Трамп запретил передавать Киеву данные со спутников, фиксирующих запуски баллистических ракет с территории России. Более того, он запретил Великобритании и Франции делиться американской разведывательной информацией с Украиной – решение, которое ставит под угрозу жизни мирных жителей. Ведь раньше Украину заранее информировали о том, по каким именно городам возможны ракетные удары со стороны России и, соответственно, у украинской ПВО было какое-то время для подготовки к их отражению. - Насколько критично с точки зрения обороноспособности ВСУ прекращение поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов «Патриот»? - Более чем! До сих пор украинская система противовоздушной обороны была достаточно эффективной благодаря именно этим американским ЗРК. Теперь же без поставок ракет для «Патриотов» защита неба Украины ослабнет, что неизбежно приведет к новым жертвам среди мирного населения… Трампа интересует концентрация ресурсов в руках США. Для достижения этой цели он готов к новому разделу мира на зоны влияния, что напоминает подход Франклина Рузвельта на Ялтинской конференции 1945 года, когда США пытались склонить Польшу к уступкам в пользу СССР. Сейчас мы видим похожую тенденцию – Трамп настаивает на отходе от международного права в пользу узконациональных интересов. - Может ли решение Трампа повлиять на доверие союзников США по НАТО? - Безусловно! Ведь сегодня американских союзников волнует главный вопрос - будут ли США выполнять обязательства, закрепленные в 5-й статье Устава НАТО, по коллективной обороне? И если Вашингтон готов оставить Украину без помощи, то как он поступит в случае угрозы странам Балтии или Восточной Европы? Что, тоже порекомендует им «договариваться» с Россией?.. Трезво анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что США сознательно подрывают всю систему международных союзов.