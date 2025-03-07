Макрон осадил Трампа насчёт Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа и Америка всегда поддерживали друг друга, и когда США нуждались в помощи, европейцы были рядом. Об этом сообщает BFMTV.
Так он отреагировал на слова Дональда Трампа, который выразил сомнение в готовности союзников прийти на помощь Америке.
"Если бы США столкнулись с проблемой и обратились к Франции или другим странам, которые я не буду называть, думаете, они бы помогли так, как должны? Я в этом не уверен", – заявил Трамп.
В ответ Макрон подчеркнул, что Франция остаётся "лояльным и преданным союзником", относится к США с уважением и рассчитывает на взаимность.
"Мы всегда поддерживали друг друга. Европейцы были с вами в Афганистане", – отметил французский лидер.
Издание напоминает, что Трамп во время общения со СМИ возле Белого дома вновь заявил, что не хочет защищать европейских союзников, если они не будут платить.