Макрон осадил Трампа насчёт Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа и Америка всегда поддерживали друг друга, и когда США нуждались в помощи, европейцы были рядом. Об этом сообщает BFMTV.

Так он отреагировал на слова Дональда Трампа, который выразил сомнение в готовности союзников прийти на помощь Америке.

"Если бы США столкнулись с проблемой и обратились к Франции или другим странам, которые я не буду называть, думаете, они бы помогли так, как должны? Я в этом не уверен", – заявил Трамп.