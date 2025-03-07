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Глава МИД Китая призвал США не «фантазировать» и не допускать «закона джунглей»

11:52 1308

Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что это приведет к «закону джунглей», а также сказал, что войны в Украине «можно было избежать».

Как пишет Associated Press, Ван И заявил, что введенные США тарифы обостряют отношения между странами.

«Ни одна страна не должна фантазировать о том, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать с ним хорошие отношения. Такие двуличные действия не способствуют стабильности двусторонних отношений и укреплению взаимного доверия» - сказал он.

Глава МИД Китая также подверг резкой критике политику администрации Трампа, направленную на обеспечение интересов США выше международного сотрудничества. По его словам, такой подход, если он будет принят всеми странами мира, приведет к "закону джунглей".

«Малые и слабые страны сгорят первыми, а международный порядок и правила окажутся под сильным ударом. Крупные страны должны выполнять свои международные обязательства... и не стремиться наживаться на слабых и запугивать их», - заявил он.

Говоря о войне в Украине, Ван И снова подтвердил позицию Китая, который выступает за разрешение конфликта путем политических переговоров. При этом он сказал, что войны «можно было бы избежать».

«Все стороны должны извлечь уроки из этого кризиса. Помимо многих других вещей, безопасность должна быть взаимной и равной, и ни одна страна не должна строить свою безопасность на небезопасности другой», - сказал он.

В то же время глава МИД Китая подчеркнул, что китайско-российские отношения «как никогда сильны», несмотря на недавние консультации между США и Россией по вопросу прекращения войны в Украине. По его словам, в этом году Пекин и Москва планируют совместные торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

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