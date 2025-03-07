Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники
11:59 1967
В аэропорту Алматы мужчина с ножом захватил сотрудницу в заложники, пишут казахстанские СМИ.
Инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра терминала внутренних рейсов. Около 11:45 злоумышленник, выдавая себя за пассажира, отказался
предъявлять документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ножом.
Через 7 минут его обезвредили сотрудники полиции и службы авиационной безопасности. Сейчас мужчина задержан, расследованием занимаются правоохранительные органы.
March 7, 2025
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