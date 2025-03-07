Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники

В аэропорту Алматы мужчина с ножом захватил сотрудницу в заложники, пишут казахстанские СМИ.

Инцидент произошел 7 марта в зоне предполетного досмотра терминала внутренних рейсов. Около 11:45 злоумышленник, выдавая себя за пассажира, отказался

предъявлять документы, схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать ножом.

Через 7 минут его обезвредили сотрудники полиции и службы авиационной безопасности. Сейчас мужчина задержан, расследованием занимаются правоохранительные органы.