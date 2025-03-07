Орбан раскрыл причины отказа от заявления ЕС по Украине

Венгрия не поддержала заявление по Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что оно направлено на поддержку военных действий, а не на поиск мирных решений. Орбан подчеркнул, что лидеры остальных 26 стран на встрече утверждали, что Украина должна продолжать войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наращивание помощи Киеву для продолжения военных действий противоречит позиции Будапешта, который настаивает на мирном урегулировании конфликта.

"Венгрия осталась на стороне мира. Мы сказали, что войну продолжать не следует и поддержим президента США в его усилиях по мирным переговорам", – заявил Орбан.

Венгерский премьер отметил, что в документе, предложенном на саммите, речь идет о расширении помощи Киеву для продолжения военных действий, что полностью противоречит позиции Венгрии.

Ранее сообщалось, что на экстренном саммите ЕС 6 марта Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества.