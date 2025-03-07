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В Грузии предложили странам Балтии самим противостоять России

12:22 595

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страны Балтии, если у них есть какие-то опасения насчет России, сами должны справляться с этой проблемой, а не стараться использовать другие страны для противостояния с РФ. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции.

«У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России. У этих трех постсоветских стран есть свои страхи в отношении России. Вместо того, чтобы они стойко противостояли этим страхам и, если понадобится, начали воевать, они стараются руками других стран, народов заставить Россию перенести внимание на другие вопросы», - сказал Папуашвили.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что его страна ввела запрет на въезд в страну для 55 представителей властных структур Грузии. Согласно опубликованному на сайте МИД Эстонии заявлению, в список вошли представители грузинских властей, которые, как утверждается, «отвечают за преследование протестующих со стороны судебной системы, судебных и правоохранительных органов». Отмечается, что речь идет о лицах, якобы причастных к насилию, применяемому в отношении «протестующих, журналистов и лидеров оппозиции». Латвия и Литва присоединились к ограничительным мерам в отношении грузинских властей.

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