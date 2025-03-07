По его словам, российская пропаганда пытается отвлечь внимание от растущего давления на Россию, высмеивая дискомфорт, который политика администрации Трампа вызывает у европейцев. Однако, несмотря на все заявления, Кремль надеется, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к окончанию войны, которая разрушила российскую армию и экономику.

Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин.

Ожидаемое количество погибших и раненых среди россиян в полномасштабной войне с Украиной достигает 850 тысяч человек. Вторжение также сильно повлияло на экономику России: процентные ставки составляют 21%, а средства на войну подходят к концу.

Поэтому, по мнению Кофлина, Путин готов присоединиться к мирным инициативам Трампа, видя в этом шанс на прекращение конфликта. Москве почти нечем давить на Запад в возможных переговорах по Украине. Возможное размещение западных миротворцев на украинской территории, что будет восприниматься Кремлем как угроза, особенно учитывая его амбиции защитить "границы России", представляется для Путина настоящей угрозой.

Кон Кофлин также подчеркивает, что Путин проявил очевидную озабоченность после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который подтвердил готовность Европы отправить войска в Украину для защиты мирных соглашений. Автор считает, что Трамп не должен вступать в мирные переговоры с позиции силы, а понимать, что Путин сейчас действует из позиции слабости.