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Израиль готовится к новой операции

12:31 468

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил новый план наступления на сектор Газа, сообщает портал Ynet.

Эяль Замир

По его данным, Израиль готовится к эскалации конфликта, в то время как палестинское движение ХАМАС осуществляет перегруппировку своих сил и укрепляет оборону.

Армия обороны Израиля проинформировала политическое руководство страны, что любое новое наступление в палестинском анклаве будет зависеть от различных оперативных трудностей, в первую очередь это касается районов, где, как предполагается, удерживаются заложники. В течение последнего месяца многочисленные дивизии ЦАХАЛ, включая резервные бригады, готовились к наземному наступлению в Газе при поддержке мощных авиаударов, отмечает Ynet.

Накануне Генштаб израильской армии сообщил высшему военному командованию, что 2025 год станет годом войны, сосредоточенной на секторе Газа и Иране. Он указал, что сделает акцент на концепции победы как важной ценности, поскольку в последние годы армия Израиля была сосредоточена на относительной победе или сдерживании.

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