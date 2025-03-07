Израиль готовится к новой операции

По его данным, Израиль готовится к эскалации конфликта, в то время как палестинское движение ХАМАС осуществляет перегруппировку своих сил и укрепляет оборону.

Армия обороны Израиля проинформировала политическое руководство страны, что любое новое наступление в палестинском анклаве будет зависеть от различных оперативных трудностей, в первую очередь это касается районов, где, как предполагается, удерживаются заложники. В течение последнего месяца многочисленные дивизии ЦАХАЛ, включая резервные бригады, готовились к наземному наступлению в Газе при поддержке мощных авиаударов, отмечает Ynet.

Накануне Генштаб израильской армии сообщил высшему военному командованию, что 2025 год станет годом войны, сосредоточенной на секторе Газа и Иране. Он указал, что сделает акцент на концепции победы как важной ценности, поскольку в последние годы армия Израиля была сосредоточена на относительной победе или сдерживании.