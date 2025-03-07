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Хватит ли ядерной мощи Франции для защиты Европы?

12:39 462

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его «ядерный зонтик» может стать средством сдерживания для всех стран Европы. Однако у Франции ограниченное количество ядерных ракет, даже по сравнению с тем, что она имела в период холодной войны. В настоящее время у страны есть 240 боеголовок TN75 мощностью 110 килотонн и TNO — 100 кт, а также 54 TNA с мощностью от 100 до 300 кт. Такие данные приводит издание Defense Express.

Боеголовки TN75 и TNO размещены на четырех атомных подлодках класса Le Triomphant, оснащенных баллистическими ракетами M51. Каждая подводная лодка может нести до 16 ракет, а каждая ракета оснащена 6 (или, опционально, 10) боевыми частями. Однако, как отмечают эксперты, этих боеголовок недостаточно, чтобы полностью оснастить все ракеты на каждой из субмарин.

Кроме того, 54 боеголовки TNA установлены на сверхзвуковых ракетах ASMP-A с радиусом действия 500-600 километров, что делает их тактическим ядерным оружием. Не все истребители 4-го поколения Rafale могут нести эти ракеты. Некоторые источники утверждают, что только 20 специализированных Rafale B могут нести ядерное оружие, другие говорят о 40 истребителях в воздушных силах, а также 10 специализированных Rafale MF3.

В прошлом, в 1996 году, Франция окончательно отказалась от баллистических ракет средней дальности S3 шахтного базирования, уничтожив также пусковую инфраструктуру. Также было прекращено производство оперативно-тактических комплексов Hadès с ядерными зарядами мощностью 80 кт и дальностью до 500 километров.

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