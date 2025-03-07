Тяжело в учении, легко в бою

В отеле Shamakhi Palace Sharadil в Шемахинском районе состоялся организованный Министерством по чрезвычайным ситауциям тренинг на тему «Пожарная безопасность гостиниц».

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, целью тренинга было ознакомление персонала гостиницы с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах.

Сначала в рамках теоретической части обучения сотрудники МЧС подробно проинформировали персонал гостиницы о необходимых мерах по обеспечению пожарной безопасности, правилах поведения и эвакуации при пожарах, которые могут возникнуть в гостиницах, также были показаны соответствующие видеоролики.

Затем началась практическая часть обучения. После сигнала «Тревога» на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и приступили к мерам по «тушению пожара». В соответствии с планом эвакуации в отеле, где возник пожар, пожарные эвакуировали пострадавших в безопасное место, и «пожар» был потушен в короткие сроки. Обучение было успешно завершено и поставленные цели были достигнуты. Следует отметить, что МЧС регулярно организует подобные мероприятия.