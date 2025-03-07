USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Стало известно, как США «шантажировали» Украину

12:43 873

США угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым, пишет The Washington Post (WSJ).

Издание отмечает, что в качестве инструмента давления американцы пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников.

«Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», - рассказывает обозреватель газеты Дэвид Игнатиус.

По словам Игнатиуса, вплоть до визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом «девизом» администрации США были слова «подпиши, подпиши, подпиши».

Напомним, что 28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении.

В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
13:06 294
Трамп теперь взялся за Японию
Трамп теперь взялся за Японию видео
13:00 516
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 1938
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 8641
F-16 и Mirage сбивали российские ракеты
F-16 и Mirage сбивали российские ракеты обновлено 12:38
12:40 2449
Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники
Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники видео
11:59 1978
Глава МИД Китая призвал США не «фантазировать» и не допускать «закона джунглей»
Глава МИД Китая призвал США не «фантазировать» и не допускать «закона джунглей»
11:52 1315
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 5751
Китай принимает бой: Мы готовы к войне с США
Китай принимает бой: Мы готовы к войне с США третья мировая
6 мартa 2025, 21:01 6869
Трамп уничтожает американскую разведку
Трамп уничтожает американскую разведку
11:41 1466
Британские истребители на страже Западной Украины
Британские истребители на страже Западной Украины
11:44 1641

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
В Азербайджане ужесточили правила воинского учета
13:06 294
Трамп теперь взялся за Японию
Трамп теперь взялся за Японию видео
13:00 516
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию»
«Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию» Лукаш Адамски комментирует для haqqin.az
11:42 1938
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
Американское предательство: последние сторонники отрекаются от Украины
6 мартa 2025, 22:34 8641
F-16 и Mirage сбивали российские ракеты
F-16 и Mirage сбивали российские ракеты обновлено 12:38
12:40 2449
Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники
Инцидент в аэропорту Алматы: сотрудницу взяли в заложники видео
11:59 1978
Глава МИД Китая призвал США не «фантазировать» и не допускать «закона джунглей»
Глава МИД Китая призвал США не «фантазировать» и не допускать «закона джунглей»
11:52 1315
В чем наша сила, брат?
В чем наша сила, брат? наша передовица
02:13 5751
Китай принимает бой: Мы готовы к войне с США
Китай принимает бой: Мы готовы к войне с США третья мировая
6 мартa 2025, 21:01 6869
Трамп уничтожает американскую разведку
Трамп уничтожает американскую разведку
11:41 1466
Британские истребители на страже Западной Украины
Британские истребители на страже Западной Украины
11:44 1641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться