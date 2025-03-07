Стало известно, как США «шантажировали» Украину
США угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым, пишет The Washington Post (WSJ).
Издание отмечает, что в качестве инструмента давления американцы пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников.
«Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», - рассказывает обозреватель газеты Дэвид Игнатиус.
По словам Игнатиуса, вплоть до визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом «девизом» администрации США были слова «подпиши, подпиши, подпиши».
Напомним, что 28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении.