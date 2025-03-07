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США готовят «сюрприз» для китайских кораблей

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Власти США предложили обложить сбором все суда, построенные в Китае или плавающие под китайским флагом, за швартовку в американских портах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на подготовленный администрацией США законопроект.

Сборы направлены на возрождение американского судостроения и ослабление влияния Китая на мировую судоходную отрасль. По данным Центра стратегических и международных исследований, доля китайских судостроителей на рынке грузовых кораблей с 1999 года выросла с 5% до более чем 50%, в то время как судостроение в США значительно сократилось с пика 1970-х годов.

Документ основан на предложении офиса торгового представителя США, которое предусматривает сборы до 1,5 миллиона долларов с китайских судов, заходящих в американские порты. Также власти США планируют призвать союзников следовать подобной практике, угрожая санкциями в случае отказа. Размер сборов и порядок их взимания пока не уточняются.

Аналитики предупреждают, что этот план может обернуться значительными расходами для крупных контейнерных перевозчиков, таких как китайская COSCO, швейцарская MSC, датская Maersk, тайваньская Evergreen Marine и других компаний, перевозящих сыпучие грузы, топливо и автомобили.

Ранее стало известно, что судоходные компании начали перерегистрировать свои суда, отказываясь от прописки в Гонконге под давлением США и Китая.

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