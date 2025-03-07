США готовят «сюрприз» для китайских кораблей

Власти США предложили обложить сбором все суда, построенные в Китае или плавающие под китайским флагом, за швартовку в американских портах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на подготовленный администрацией США законопроект.

Сборы направлены на возрождение американского судостроения и ослабление влияния Китая на мировую судоходную отрасль. По данным Центра стратегических и международных исследований, доля китайских судостроителей на рынке грузовых кораблей с 1999 года выросла с 5% до более чем 50%, в то время как судостроение в США значительно сократилось с пика 1970-х годов.