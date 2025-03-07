Европа готовится к большой войне

Лидеры стран ЕС провели в Брюсселе специальный саммит по вопросам обороны. Помимо вопросов перевооружения Европы была обсуждена дальнейшая поддержка Киева на фоне приостановки ее со стороны США. В Брюссель также прибыл Владимир Зеленский. Был тепло встречен, но пакета помощи с собой не увез. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о программе перевооружения Европы под названием ReArm Europe, которая предусматривает значительное увеличение военных расходов.

Готова ли Европа к войне с Россией? Программа ReArm Europe может потянуть аж на 800 млрд евро. Теперь военные расходы будут выведены из-под действия европейских стандартов финансовой стабильности, которые ограничивают целевой уровень бюджетного дефицита и госдолга (до 3% и 60% ВВП, соответственно). Пока речь идет о кредитах, в том числе Европейского инвестбанка, которому будет разрешено финансировать военные программы, на 150 млрд евро. Будут перенаправлены на военные нужды другие целевые средства, например, из программ по выравниванию различий между богатыми и бедными странами ЕС. То есть Европа берет решительный курс на милитаризацию. На страновом уровне также предполагаются соответствующие усилия. Так, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попробует смягчить правила по лимитам госдолга ради увеличения расходов на оборону (это потребует поправок в Конституцию). Замах на программу вооружений на 200 млрд евро или больше. Франция намерена удвоить военный бюджет к 2030 году с нынешних примерно 50 млрд евро. И это несмотря на дефицит бюджета уже более 5% ВВП и госдолг в 112% ВВП. Долг, превышающий 100% ВВП, имеется еще у пяти стран ЕС - Бельгии, Греции, Испании, Италии и Португалии. У Германии лишь 62%. Потребности в деньгах могут подтолкнуть Евросоюз еще ближе к тому, чтобы конфисковать в этих целях замороженные российские активы, которых только в бельгийском депозитарии на почти 200 млрд долларов.

«Европа должна принять гонку вооружений. Мы победим», — заявил премьер Польши Дональд Туск на саммите в Брюсселе. «Европа способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее», — добавил он. Отчасти можно согласиться, но с одной поправкой: война между Европой и Россией, учитывая перевес первой в обычны вооружениях, может быстро выйти на уровень ядерной войны, где победитель отнюдь не очевиден. В том смысле, что его вообще может не оказаться (не остаться) чисто физически. Туск также предложил создать так называемый "Восточный щит" на границах ЕС с Россией и Беларусью, подразумевая усиление оборонной инфраструктуры Евросоюза. Стоит напомнить, что ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе. Украина под эту защиту не попадает. Правда, Париж уже заявил о готовности заменить американцев в части снабжения Украины разведданными: французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине и отправить около 40 тысяч терминалов связи. Вопрос о помощи Украине стоит отдельно на фоне сокращения ее со стороны США. Но если прекращение обмена с Киевом американцами разведданными Европа еще может компенсировать, скажем, за счет французских спутников, то выделение дополнительного пакета помощи на 20 млрд евро уже столкнулось с сопротивлением ряда крупных стран ЕС. Механизм принятия решения ЕС консенсусом явно буксует. Дело идет к тому, чтобы помощь Украине отныне шла через некую отдельную "коалицию желающих" внутри Евросоюза, в которую, предположительно, войдут примерно 20 стран блока.

Не стихают и разговоры о возможности отправки европейских миротворцев на Украину. Пока в увязке с прекращением огня. Готовы участвовать французы и англичане, похоже, уже и Турция, но по-прежнему просят гарантий от США. В устах Макрона планка для отправки войск понижена. Теперь он предлагает хотя бы частичное прекращение огня – в воздухе и на море. Москва категорически отвергает любое участие европейцев в силах по поддержанию мира. Глава МИД РФ Сергей Лавров поспешил напомнить, что тут нет возможности для компромисса. «Они же не скрывают, для чего им это надо", - сказал он, добавив, что в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования. В британской печати на этом фоне появилось упоминание предложений британских военных (проект SkyShield), предполагающий, по сути, установить бесполетную зону над западными регионами Украины силами до 120 самолетов НАТО (вместо отправки сухопутных сил). Задействованные боевые самолеты будут базироваться в странах НАТО и тесно координировать свои действия с ВВС Украины. Предполагается, что 120 самолетов ЕС высвободят ресурсы украинских ВВС, которые могли бы быть переброшены на восток. Другая цель – заменить наземные европейские войска. Впрочем, все это в любом случае будет лишь приближать Россию и ЕС к прямому военному столкновению Появились уже и намеки на ядерное сдерживание. Так, Макрон предлагает раскрыть французский «ядерный зонтик» над всей Европой. Германия и ряд других стран пока не высказали возражений: мол, надо обсудить. Европейские лидеры готовы подать рост оборонных расходов как меру по стимулированию своей подувядшей экономики. Дескать, если у русских работает «военное кейнсианство» (бюджетные расходы на военное производство способствуют росту ВВП в целом), то и в Европе заработает тоже. Поэтому многие лидеры стран ЕС уже приветствовали предложения Еврокомиссии по мобилизации до 800 миллиардов евро для обороны, включая план по заимствованию до 150 миллиардов евро для кредитования национальных военных программ.