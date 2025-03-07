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Трамп теперь взялся за Японию

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Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство японско-американским договором о безопасности. Он сделал это заявление, обсуждая отношения США с членами НАТО.

«Мы должны защищать Японию, но ни при каких обстоятельствах они не должны защищать нас», – заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, Япония своим экономическим процветанием обязана этому альянсу.

«Я люблю Японию. У нас прекрасные отношения с Японией», – сказал американский лидер.

Относительно Договора о безопасности между Японией и США он саркастически заметил: «Это интересная сделка», а также: «Кто вообще мог заключить такую сделку?».

Договор о безопасности между Японией и США налагает на Соединённые Штаты обязательство защищать Японию, а также обязывает Японию обеспечивать размещение военных баз США. Япония работала над укреплением альянса, одобрив осуществление коллективной самообороны и приняв законодательство о безопасности, но Трамп с момента своего первого срока выражал недовольство «односторонним характером» альянса. На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Исибой Сигэру 7 февраля он пообещал, что «Соединённые Штаты несут полную ответственность за оборону Японии».

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