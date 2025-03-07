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В Азербайджане ужесточили правила воинского учета

13:06 306

В Азербайджане повышается штраф за уклонение от военной службы. Это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках.

Законопроект был вынесен на голосование на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и принят в третьем чтении. Согласно поправкам, штраф за неявку в военкомат с целью уклонения от постановки на воинский учет увеличивается с 30 до 100 манатов.

Также за несвоевременное информирование призывников или военнообязанных о необходимости явки в военкомат должностные лица будут оштрафованы в размере от 200 до 300 манатов, юридические лица — от 600 до 800 манатов.

За преднамеренную порчу или утерю воинских документов штрафы увеличены с 50 до 200 манатов.

Должностные лица, не обеспечившие своевременное информирование военнообязанных о мобилизации, будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов. Также предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов для должностных лиц за невыполнение возложенных на них обязанностей законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике».

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