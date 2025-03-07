Новый запрет талибов афганским женщинам

Правительство Афганистана, сформированного движением «Талибан», запретило женщинам ходить в мечети для совершения коллективного намаза, сообщает газета Etilaatroz со ссылкой на источники в провинции Герат.

Отмечается, информация о новых ограничениях была доведена до населения устно, через имамов. Как отмечает один из собеседников газеты, женщинам также больше не разрешается присутствовать на пятничных намазах в мечетях, хотя ранее для них там были обустроены отдельные помещения.

Напомним, что в 2021 году после установления контроля над Афганистаном талибы ввели запрет на появление женщин в публичных местах без чадры.

В 2022 году лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал ввести практику назначения наказаний в соответствии с законами шариата, то есть вплоть до смертной казни, за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочие преступления.