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Китай обходит Россию. И не только через Азербайджан

новая геоэкономика
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
13:30 2671

Как сообщили в госкомпании «Казахстанские железные дороги», Китай и Казахстан запустили новый контейнерный сервис для перевозки грузов из Азии в Европу. По сообщениям из Астаны, первый контейнерный поезд, загруженный «телевизионными компонентами», уже отправился из китайского города Чэнду в польскую Лодзь.

Маршрут проходит через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию и в дальнейшем должен обеспечить бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами.

Также отмечается, что новый маршрут не только расширяет транспортные возможности региона Центральной Азии, но и «делает международную логистику более гибкой, быстрой и надежной».

Новый маршрут проходит через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию и в дальнейшем должен обеспечить бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами

«Запуск сервиса подтверждает стратегическую роль Казахстана, как ключевого транзитного хаба и укрепляет его позиции на карте мировых грузоперевозок», – заявили в «Казахстанских железных дорогах».

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Китай значительно активизировал усилия по созданию транспортных маршрутов в обход России. До этого Пекин также предпринимал аналогичные шаги, однако объем перевозок по альтернативным маршрутам оставался сравнительно небольшим.

Как известно, после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года резко возросла значимость Транскаспийского торгового коридора (чаще его называют «Срединный коридор» - ред.), который проходит через Азербайджан. За последние три года объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился в несколько раз.

В 2024 году средний срок доставки грузов по железной дороге через «Срединный коридор» из Китая в Европу составлял 19–23 дня. Тем не менее, участники коридора продолжали работать над сокращением этого срока. Автомобильные грузы отправляются по этому маршруту из казахстанского порта Курык, а контейнерные перевозки – из порта Актау. Далее грузы следуют по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс в Грузию, затем в Турцию и далее в Европу.

По Срединному коридору быстрее, но тяжелее

До начала российской агрессии основная часть грузов из Китая в Европу перевозилась через территорию России, и средний срок доставки составлял 14–18 дней.

Однако война и введенные против России санкции резко снизили привлекательность этого маршрута, даже несмотря на минимальные сроки доставки. В результате Китай стал постепенно переключаться на альтернативные маршруты, идущие в обход территории Российской Федерации. Именно этим объясняется выбор нового маршрута, проходящего через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию.

В этой связи возникает вопрос: может ли новый маршрут конкурировать с проходящим через Азербайджан «Срединным коридором»?

По предварительным данным, время доставки грузов по новому маршруту из Китая в Европу составит 40 дней, что почти вдвое дольше по сравнению со «Срединным коридором». С этой точки зрения маршрут, не пересекающий Каспийское море, выглядит значительно менее выгодным.

Но, судя по всему, Китай стремится к максимальной диверсификации своих торговых путей. А потому, даже несмотря на большую продолжительность маршрута, его запуск имеет для Пекина важное геополитическое значение.

Совершенно очевидно, что отказ Китая от перевозок через Россию и выбор альтернативных маршрутов, не может не беспокоить Москву. Но у Кремля нет рычагов влияния на ситуацию.

Беда с обмелением Каспия... Грузопотоки снижаются

«Москва не в восторге от происходящего, но сделать ничего не может», – отмечает аналитик Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов. Он подчеркивает, что Россия не может даже открыто критиковать этот проект, чтобы не портить отношения с Китаем.

С другой стороны, снижение уровня воды в Каспийском море также оказывает влияние на снижение уровня грузоперевозок по «Срединному коридору».

Во время состоявшегося накануне в Баку форума «Срединный коридор через Каспийское море» («Middle Corridor via the Caspian Sea») заместитель председателя ОАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Тариэль Мирзоев заявил, что снизившийся за последние годы уровень воды в портах и каналах Каспийского моря мешает паромам работать на полную мощность. В частности, снижение уровня воды в порту Курык, как утверждает Мирзоев, уменьшило грузоподъемность паромов типа Ro-Pax на маршруте Курык – Бакинский порт (Алят).

Обеспокоенность Тариэля Мирзоева

В результате объем перевозок железнодорожных цистерн сократился на 22 процента, а вагонов – на 10 процентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в порту Туркменбаши, из-за обмеления которого перевозки по линии Туркменбаши – порт Баку также сократились. По данным Мирзоева, объем перевозок железнодорожных цистерн уменьшился на 37 процентов, а вагонов – на 19 процентов.

Эксперты прогнозируют, что процесс обмеления Каспийского моря может ускориться, что в будущем негативно скажется на планах по увеличению грузоперевозок через «Срединный коридор».

Вероятно, именно это и является одной из причин, по которым Китай начал тестировать новый маршрут, не пересекающий Каспий.

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