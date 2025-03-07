Премьер Франции обвинил США в «переходе в лагерь противников»

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что президент США Дональд Трамп способствует разрушению международного порядка. В интервью телеканалу CNEWS он отметил, что США, по сути, перестали быть союзником, присоединившись к тем, кто нарушает мировой порядок.

"Разве союзник тот, кто решает перейти в лагерь наших противников?" – задал риторический вопрос Байру. Он добавил, что действия Трампа ведут к разрушению мирового порядка, подчеркивая, что США не являются врагом, а скорее источником нестабильности.

По словам Байру, Трамп «превращает своих союзников в противников» и усиливает мировую напряженность, переформировывая альянсы, существующие с времен Второй мировой войны.

"Единственное, в чем я согласен с Трампом, это то, что Европе придется защищаться своими силами", - отметил французский премьер. Он также выразил обеспокоенность планируемыми американскими пошлинами, утверждая, что "Трамп объявил Европе торговую войну", что, по его мнению, приведет к проблемам для экономики Франции.