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Мыши-трансгендеры оказались плодом фантазии Трампа

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В своём выступлении перед Конгрессом вскоре после избрания президентом США Дональд Трамп заявил, что благодаря Илону Маску была закрыта программа стоимостью 8 миллионов долларов по «разведению трансгендерных мышей». Однако, как выяснилось, такой программы никогда не существовало.

Позже Белый дом опубликовал список из шести научных проектов, которые имел в виду Трамп. Все они были связаны с исследованиями влияния гормональной терапии на лечение заболеваний, таких как СПИД, астма и рак груди. Ни один из этих проектов не касался «разведения трансгендерных мышей» или изменения пола у грызунов.

Ошибка произошла из-за недоразумения: в одном из проектов использовались трансгенные (genetically modified) мыши, то есть грызуны с изменённой генетикой, широко применяемые в медицинских исследованиях. Однако в команде Маска, похоже, перепутали термин «трансгенные» (transgenic) с «трансгендерные» (transgender).

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