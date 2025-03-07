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ВСУ рискуют потерять позиции в ближайшее время

The Washington Post
13:43 1456

Вооруженные силы Украины истощены, и стране срочно нужно прекращение огня, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, украинские силы могут начать сдавать позиции в течение ближайших шести месяцев, если ситуация не изменится.

"Владимир Зеленский ощетинился в ответ на давление со стороны Дональда Трампа, но ему срочно нужно прекращение огня. Его силы утомлены, истощены, и могут начать сдавать в ближайшие шесть месяцев", – пишет Игнатиус.

28 февраля Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Во время встречи между ними произошла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

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