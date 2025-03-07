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Рейтинг Зеленского среди украинцев сильно изменился

14:03 2324

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому значительно увеличился на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и после напряженной встречи в Овальном кабинете.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, который проводился с 14 февраля по 4 марта, доверие к Зеленскому выросло с 57% в первой половине февраля до 68%.

С 14 февраля по 4 марта доля доверяющих президенту увеличилась до 67%, в то время как тех, кто не доверяет, стало меньше — 29%. Это улучшило баланс доверия-недоверия до +38%.

Социологи отмечают, что в период с 14 февраля по 4 марта произошло несколько значимых событий, включая эмоциональную встречу Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля. В этот период доверие к президенту стало выше, чем с 4 по 9 февраля, а на 1–4 марта оно достигло 68%, при этом недовольство составило 27%. Баланс доверия-недоверия в этот период улучшился до +41%.

Интересно, что в разных регионах Украины наблюдается схожая ситуация. В Восточной Украине доверие к Зеленскому немного ниже, но даже здесь большинство граждан поддерживает его: 60% доверяют и 36% не доверяют. В остальных регионах — Запад, Центр, Юг — доверие колеблется между 66% и 69%, а доля тех, кто не доверяет, составляет 28-30%.

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