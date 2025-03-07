Кремль о ядерном разоружении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он хочет начать переговоры с РФ и Китаем о ядерном разоружении.

«Эта тема стоит на повестке дня, диалог между РФ и США по контролю над вооружениями необходим, с точки зрения интересов наших стран и международной безопасности», — заявил Песков.

Он отметил, что во время этих обсуждений абстрагироваться от ядерных арсеналов Франции и Великобритании невозможно.

«Актуальность принятия во внимание этих арсеналов еще выше, чем была раньше, учитывая заявления президента Франции Эммануэля Макрона о намерении Франции обеспечить ядерный зонтик для безопасности европейских государств», — сказал он.

Песков добавил, что некоторые европейские государства поспешили поддержать идею Макрона. По его словам, европейские ядерные арсеналы должны быть в зоне внимания во время переговоров по ядерному вооружению.

Представитель Кремля также отметил, что Москва пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС.