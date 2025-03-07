Россия не одна: ОДКБ поможет

Отвечая на вопрос о возможной отправке военного контингента ЕС в Украину, Тасмагамбетов отметил, что подобные инициативы обсуждаются в Европе не впервые, но до сих пор не были реализованы из-за потенциальных рисков. Он утверждает, что такой шаг может усугубить ситуацию в регионе и не получить поддержку населения европейских стран.

«До сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, к примеру, выполнять полицейские или наблюдательные функции».

Генсек ОДКБ заявил, что при появлении таких рисков организация будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и одобренных всеми государствами-членами.